Isa Danieli in scena al tramonto a Carsulae Teatro

(ANSA) - TERNI, 03 AGO - Sarà Isa Danieli la protagonista del primo spettacolo del mese di agosto di Carsulae Teatro 2021, la rassegna organizzata nell'area archeologica e curata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Terni, grazie al contributo della Fondazione Carit. L'attrice napoletana andrà in scena venerdì al tramonto (alle 20.45), al teatro romano, con 'Raccontami, una passeggiata devota', scritto e interpretato da lei stessa e prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo. Un viaggio nel teatro, un percorso di donna e di attrice che ha attraversato, e attraversa, i generi più diversi delle forme teatrali esistenti. Dal gradino più basso, quello della sceneggiata, alla tragedia greca di Euripide e di Eschilo, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei. Dalla Wertmuller a Chiti, da Ruccello a Santanelli e poi Moscato, Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio.

Gli altri appuntamenti di Carsulae Teatro - tra spettacoli teatrali e rappresentazioni itineranti tra rovine del parco - vedono in programma 'C'è aria di commedia' di Carlo Dalla Costa il 13, 14 e 15 agosto nell'area archeologica e 'Umbri Naharki' di Stefano de Majo il 20 e 21 agosto, sempre nell'area archeologica. Al teatro romano sono invece in programma 'Italia Mundial 1982' di e con Federico Buffa il 22 agosto e 'IperZanzotto' il 27 agosto. Chiude la rassegna il 29 agosto 'Malebolge', XXX Premio San Valentino, con Neri Marcorè e Laccioland Company. (ANSA).