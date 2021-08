Quasi il 60 % degli umbri ha completato il ciclo vaccinale

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Quasi il 60 per cento degli umbri ha completato il ciclo vaccinale: secondo i dati della Regione aggiornati al 2 agosto, sono 458.694 i cittadini immunizzati, pari al 59,5 per cento.

Hanno ricevuto la prima dose 565.912 persone, pari al 73,38 dei residenti.

Complessivamente sono state somministrate in Umbria 1.006.636 dosi, sul totale delle 1.054.044 consegnate. (ANSA).