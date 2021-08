Calo degli attualmente positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 AGO - Si registra un calo degli attualmente positivi nei dati della Regione relativi all'andamento del Covid, aggiornati al 2 agosto: sono, oggi, 1.660 (44 in meno di ieri).

I guariti sono 66, i ricoveri 21 (ieri 20) di cui due (invariato) in terapia intensiva. Anche nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime.

I nuovi casi di positività accertati sono 22, emersi da un totale di 1.179 test analizzati (521 tamponi molecolari e 658 antigenici). (ANSA).