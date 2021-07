In aumento il numero dei positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Aumenta ancora il numero degli attualmente positivi in Umbria: in base ai dati della Regione aggiornati al 31 luglio, oggi sono 1.691 (105 più di ieri e 244 più di giovedì).

Lieve rialzo anche dei ricoveri, 19, tre in più di ieri, dei quali due (dato invariato da giorni) in terapia intensiva. Anche oggi non si registra nessun decesso.

I guariti sono 14, i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 119.

Per quanto riguarda i vaccini, sempre secondo i dati della Regione, al 31 luglio hanno ricevuto la prima dose 562.990 umbri, il 73 per cento dei residenti.

Hanno invece completato il ciclo vaccinale 454.133 cittadini, il 58,9 per cento.

Le dosi complessivamente somministrate sono ad oggi 999.186, sul totale delle 1.054.044 consegnate. (ANSA).