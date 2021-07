Dopo alcune settimane di assenza Draghi torna in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Dopo alcune settimane di assenza, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha fatto ritorno a Città della Pieve. Assieme alla moglie Serenella ha raggiunto la casa di campagna alle porte del borgo umbro. Qui Draghi dovrebbe trascorrere l'intero fine settimana, anche in compagnia dei nipotini.

Ad accogliere il presidente, oltre ai familiari, anche un caldo torrido che da alcuni giorni sta interessando l'intera Umbria ma che non ha scoraggiato però la consorte del premier, vista stamani in paese per alcune commissioni. Il presidente, invece, sarebbe rimasto in casa.

In serata a Città della Pieve si terrà uno spettacolo per celebrare i 500 anni dalla morte del Perugino, il "Divin Pittore", qualcuno, in paese, azzarda la possibile presenza dei coniugi Draghi. (ANSA).