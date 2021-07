Spaccia con corrieri express, studente arrestato a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Spacciava hascisc e marijuana tramite corrieri express, secondo gli investigatori, uno studente di 27 anni arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Perugia dopo essere stato trovato in possesso di circa cinque chili di sostanza stupefacente.

Le indagini a carico del giovane - spiega la questura - sono state avviate a seguito di un altro arresto di un uomo al quale era pervenuto un pacco con all'interno della droga, con l'indicazione di un fittizio nominativo perugino. Seguendo il percorso dei corrieri express, gli agenti della squadra Mobile sono arrivati allo studente che - sempre secondo la polizia - settimanalmente inviava la sostanza a molteplici destinatari in tutta Italia. Nel pomeriggio di giovedì l'uomo è stato sorpreso a consegnare 20 pacchi ad un ignaro corriere, pronto alla consegna dei plichi ai destinatari indicati.

Le perquisizioni hanno consentito di scoprire all'interno dei pacchi in spedizione un chilo e mezzo di marijuana, e nell'abitazione dello studente, nel centro storico, altri tre chili della stessa sostanza e un chilo circa di hascisc, tutto nascosto in un ripostiglio. All'interno dell'abitazione del presunto spacciatore è stato inoltre trovato tutto il materiale utile al confezionamento. (ANSA).