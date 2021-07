Ondata di calore, a Perugia temperature fino a 36 gradi

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Estesa alle giornate di sabato e domenica, insieme a quella di oggi, a Perugia, la fase di forte disagio causata dall'ondata di calore che sta investendo l'Umbria e l'Italia. Lo comunica il Comune, a seguito del bollettino trasmesso dal Centro di competenza nazionale del ministero della Salute. Secondo il documento, fino a domenica sono previste temperature massime percepite rispettivamente di 36, 36 e 34 gradi, con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio.

Per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell'abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo, è possibile consultare il piano comunale di gestione delle ondate di calore 2020 pubblicato nel sito del Comune. (ANSA).