Ha preso il via "Norcia 2021", la due giorni del Glocal Economic Forum ESG89, dedicata alla sostenibilità, alla resilienza e al patrimonio culturale.

"Dobbiamo pensare al nostro futuro e il nostro futuro è l'Europa e se l'Europa ci guarda oggi con occhi diversi, da Norcia dobbiamo lanciare un messaggio diverso e cioè che l'Italia è un grande Paese che si merita i fondi del Pnrr": a dirlo all'ANSA è Giovanni Giorgetti, ceo di ESG89 Group. Che aggiunge: "Da Norcia dobbiamo lanciare un segnale di fiducia e Norcia si candida ad essere la capitale della ripresa economica europea ed è per questo che questo appuntamento lo facciamo nella città di San Benedetto, patrono del Vecchio Continente".

Giorgetti ricorda che "abbiamo vinto gli Europei di calcio nonostante non pensavamo di vincerli, oggi - sottolinea - possiamo vincere la partita della ripresa. Lo possiamo fare perché siamo un grande Paese con grandi imprenditori". "Dobbiamo tornare ad essere un Paese serio, affidabile e laborioso come lo era nel Dopoguerra", ha detto ancora il presidente di ESG89.

"Adesso - ha concluso - dobbiamo investire bene e in tempi rapidi i fondi del Pnrr". Alla prima sessione di lavori di "Norcia 2021" hanno preso parte, tra gli altri, anche la presidente dea Regione Umbria Donatella Tesei, il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Giovanni Legnini e il rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero. A fare gli onori di casa il sindaco Nicola Alemanno.

