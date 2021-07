Nicchi, orgoglio per tre borghi umbri 'Spighe verdi 2021'

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - "È per tutti gli umbri motivo di grande orgoglio, che tre borghi umbri siano nella classifica dei borghi più belli d'Italia, ma è anche una nostra responsabilità affinché il nostro patrimonio artistico, turistico e culturale venga preservato e conservato". Lo afferma Daniele Nicchi, consigliere regionale della Lega e presidente della Prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria.

"Un prestigiosissimo riconoscimento - rimarca Nicchi - attribuito da parte di 'Spighe Verdi 2021' ai tre borghi umbri di Todi, Deruta e Montefalco, quali testimonianze dell'antica storia della presenza in Umbria. Quest'anno 'Spighe Verdi 2021', il programma per lo sviluppo rurale sostenibile, ha stilato una classifica dei 59 migliori comuni per le vacanze in campagna. Si rivolge ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Nella classifica nazionale a Todi, Deruta e Montefalco sono stati assegnati le 'Bandiere Blu dell'agricoltura', premiando le realtà umbra più virtuosa in termini di tutela del patrimonio rurale. Questo riconoscimento - conclude Daniele Nicchi - ci sprona, come Regione, a proseguire lungo la via che ha portato ad identificare l'Umbria come terra del buon vivere e alla qualità della vita dell'intera comunità". (ANSA).