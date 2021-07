Foligno festeggia Leonardo Spinazzola

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Riconoscimento speciale per Leonardo Spinazzola, terzino della Nazionale campione d'Europa e della Roma, da parte della città di Foligno. Stamani, nella sala del consiglio comunale, il sindaco Stefano Zuccarini, la giunta e alcuni consiglieri hanno reso omaggio al campione folignate, ancora alle prese con l'infortunio patito durante gli Europei.

A Spinazzola, accompagnato dalla moglie, è stato donato un piccolo gonfalone della città e gli è stata dedicata una pagina speciale del grande libro del Comune, sul quale l'esterno azzurro ha scritto una frase di ringraziamento e riconoscimento per la sua città. "È un onore per me essere qui, sono molto attaccato a Foligno e sono felice di ricambiare tutto l'affetto che mi viene dato", ha detto Spinazzola durante l'incontro. "La vittoria dell'Europeo è la vittoria dell'Italia, del gruppo e della gioia che abbiamo dato a tutti gli italiani", ha aggiunto.

"Una delle cose più importanti è stata proprio la gioia regalata dopo un anno e mezzo di pandemia", ha detto ancora il campione.

Zuccarini ha sottolineato l'orgoglio della città "di avere un campione come Spinazzola, così attaccato alle sue radici"-- (ANSA).