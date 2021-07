Fioroni e Caparvi,bene incontro Tesei con vertici Abi Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - "Come auspicato dalla Lega, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha incontrato i vertici Abi Umbria per richiedere una dettagliata relazione circa la presenza sul territorio degli sportelli bancari a rischio chiusura e dei piani strategici da adottare per il futuro". Così la vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Paola Fioroni (Lega) in una nota condivisa con il segretario regionale del partito, Virginio Caparvi.

"Positivo l'incontro tra la Presidente della Giunta regionale e l'Abi Umbria - affermano, nella nota - indirizzato all'elaborazione di un monitoraggio circa la situazione degli sportelli bancari, utile a verificare servizi attivi e non attivi sul territorio regionale. Il percorso da intraprendere è quello del mantenimento dei servizi ove possibile, vista l'importanza di tali presidi per la popolazione, soprattutto quella anziana, e il mondo imprenditoriale. Altra strategia da adottare è quella della definizione di servizi alternativi adibiti a facilitare cittadini e imprese verso quei processi di digitalizzazione che sono oramai ineluttabili, ma che vanno adeguatamente accompagnati affinché siano di supporto e non di impedimento al processo di sviluppo.

Abbiamo più volte richiesto, come Lega, la possibilità di procedere ad un tavolo di confronto e siamo soddisfatti che Abi si sia detta disponibile a svolgere una analisi dettagliata per aree della situazione attuale e di quella che si andrà a concretizzare in futuro in Umbria, al fine di studiare insieme le migliori strategie da mettere in campo per la tutela di cittadini e imprenditori". (ANSA).