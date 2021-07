Spinazzola,ora recupero e grande stagione con la Roma

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - "L'obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai mondiali penseremo dopo": è quanto ha detto il campione d'Europa, Leonardo Spinazzola, stamani a Foligno, a margine della cerimonia in Comune dove ha ricevuto, dalle mani del sindaco, il gonfalone in miniatura della città. "Tempi di recupero? Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l'obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo", ha aggiunto il campione. (ANSA).