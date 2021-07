Spinazzola, Mourinho un allenatore tosto

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - "Mourinho? Ci siamo incontrati a Trigoria, un allenatore tosto e una grande persona, sono felice". A margine dell'incontro nella sede della Regione Umbria con la presidente Tesei, ha parlato anche della sua Roma Leonardo Spinazzola. Il terzino, relativamente ai tempi di recupero dall'infortunio (rottura del tendine d'achille durante la partita fra Italia e Belgio), ha detto che "il mister e i compagni mi aspettano, non vedo l'ora sia lunedì per riprendere terapie e lavoro, vedo miglioramenti giorno per giorno". "Ora metto un po' d'olio e riparto", ha affermato scherzando sullo stop forzato.

Ha voglia di guardare avanti il calciatore folignate, che ricorda come "la famiglia sia la cosa più importante nella vita" e ogni ostacolo "si può affrontare sempre". (ANSA).