ANSA-IL-PUNTO/ COVID:Umbria,molti positivi e pochi ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - E' in costante aumento in Umbria il numero dei positivi al Covid, mentre sono contenuti quelli relativi ai ricoverati, oggi 16, uno in meno di ieri, con due posti letto occupati da qualche giorno in terapia intensiva.

Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 30 luglio, gli attualmente positivi oggi sono 1.586: 139 in più di ieri e 643 in più in una settimana, rispetto allo scorso venerdì.

I guariti sono 18 e anche oggi, come negli ulti mi giorni, non ci sono stati altri decessi (1.424 dall'inizio della pandemia).

Attraversa una fase "identica a quella nazionale" l'andamento epidemiologico dell'Umbria, dove la variante Delta è presente nel 67,3% dei casi di positività al Covid e dove aumenta la curva della media mobile a sette giorni, ma si assiste ad un "plateau". "I casi non stanno raddoppiando velocemente, ma si stanno stabilizzando su valori che sarebbe comunque bene ridurre" ha spiegato Marco Cristofori, del Nucleo epidemiologico della Regione.

L'aumento dei casi è a carico delle popolazioni più giovani: si assiste ad una crescita esponenziale tra i 14-18 anni, come pure tra i 19-24.

Sono intanto 451.170 gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid, pari al 58,51 per cento dei residenti, secondo quanto riporta il sito della Regione. Hanno ricevuto la prima dose 559.678 cittadini, il 72,57 per cento.

Complessivamente sono state somministrate ad oggi 992.941 dosi, sul totale delle 1.054.044 consegnate.

Il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, ha annunciato che entro la prima decade di agosto tutti gli umbri che hanno aderito alla campagna di vaccinazione promossa dalla Regione saranno "invitati" a vaccinarsi. (ANSA).