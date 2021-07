Accorpate continuità assistenziali Narni e Otricoli

(ANSA) - NARNI (TERNI), 30 LUG - Da domenica i servizi di continuità assistenziale di Narni e Otricoli saranno accorpati, "in via del tutto eccezionale ed emergenziale", nel presidio ospedaliero di Narni. A renderlo noto alla cittadinanza è l'Azienda Usl Umbria 2 a causa di criticità relative alla carenza di medici per la copertura dei turni. Questa è dovuta alle dimissioni di due professionisti del servizio ex guardia medica nella sede di Otricoli, al coincidente periodo di ferie estive e all'elevato numero dei medici destinati a svolgere attività correlate alla pandemia.

Resterà attivo il numero telefonico della sede di Otricoli (0744-719447) per la richiesta di visite mediche. Il riferimento comprensoriale (Narni e Otricoli) del servizio di continuità assistenziale è quindi l'ospedale di Narni, via dei Cappuccini Nuovi (0744/74032). (ANSA).