Terni premia Giulio Nuciari, campione d'Europa con Mancini

(ANSA) - TERNI, 29 LUG - Premiato dal Comune di Terni Giulio Nuciari, assistente tecnico di Roberto Mancini, ct della nazionale italiana di calcio vincitrice degli Europei. Ternano d'adozione, protagonista da calciatore con la Ternana tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 in serie C e successivamente preparatore di portieri nella stagione 2000-2001, Nuciari è stato omaggiato di una targa dall'assessore allo Sport, Elena Proietti, che lo ha ringraziato "per il suo attaccamento alla città di Terni".

Parole di elogio per la sua professionalità e la sua riservatezza - spiega una nota di palazzo Spada - anche da parte del vicepresidente della Ternana Calcio, Paolo Tagliavento.

Giulio Nuciari, ringraziando per il riconoscimento ricevuto, ha detto che ha sempre considerato la città di Terni come la sua seconda famiglia. L'assessore Proietti ha anche annunciato che dal 12 al 24 settembre arriverà in città la mostra itinerante 'Un secolo d'azzurro - La storia della nazionale italiana di calcio', con il coinvolgimento e il sostegno della Ternana Calcio. (ANSA).