(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Sono Paola Tomassoli (Alto Chiascio), Daniela Felicioni (Alto Tevere), Ilaria Vescarelli (Assisano), Maria Donata Giaimo (Media Valle del Tevere), Alfredo Notargiacomo (Perugino) e Emilio Abbritti (Trasimeno) i nuovi direttori di distretto della Usl Umbria 1, tra conferme e novità.

La presentazione si è tenuta nel corso di una video conferenza stampa a cui sono intervenuti per l'Usl Umbria 1 anche il direttore generale Gilberto Gentili, quello sanitario Massimo D'Angelo e amministrativo Alessandro Maccioni. A governare l'azienda sanitaria territoriale c'è "un nuovo assetto della squadra", come ha spiegato Gentili: "Felicioni che prima guidava due distretti mantiene solo Alto Tevere. L'Assisano ora va quindi a Vescarelli per una separazione necessaria".

Due cambiamenti invece per i distretti Trasimeno e Perugino, con Abbritti e Notargiacomo. Due conferme infine per Tomassoli (Alto Chiascio) e Giaimo (Media Valle del Tevere), "per dare continuità ad un ottimo lavoro". Per Gentili l'obiettivo è quello di "omogeneizzare la squadra per pratiche e procedure".

Oltre che "riconoscere al distretto perugino una complessità maggiore, perché più difficile da dirigere rispetto agli altri".

