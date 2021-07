Tesei, felice per Umbria jazz weekend

(ANSA) - TERNI, 28 LUG - "Sono molto felice che si possa celebrare anche questa manifestazione importante. Mi compiaccio per il programma che è stato predisposto, convinta che, in questo anno ancora complicato, ci stiamo preparando al meglio al prossimo. La speranza è che il 2022 possa essere libero dal Covid e che ci consenta di poter tornare appieno allo spirito di Umbria Jazz": così la presidente della Regione, Donatella Tesei, è intervenuta in videoconferenza, alla presentazione di Umbria jazz weekend, in programma dal 16 al 19 settembre a Terni.

Presente anche l'assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, la quale ha sottolineato come questa edizione particolare costituisca "uno dei lati di quel triangolo ideale che unisce Perugia,Terni e Orvieto, nel nome della cultura e della musica". "Ha un valore anche simbolico - ha aggiunto -, nonostante la pandemia e le restrizioni è un segnale di ripresa e rappresenta la speranza per tutti noi di poter tornare a vivere". Agabiti ha anche rimarcato il fatto che "musica e artisti, in questo anno e mezzo, hanno dato a tutti noi coraggio", dunque "è giusto sostenere tutto quel mondo fatto di figure professionali che hanno dovuto interrompere il lavoro".

"Stiamo lavorando come Regione - ha detto ancora -, anche attraverso bandi, per diversificare tutte le filiere tecniche dello spettacolo".

L'assessore ha infine ricordato che tra due anni si festeggerà il 50/o di Umbria Jazz, un percorso iniziato proprio a Terni.

"Sarà importante - ha concluso - trovare nuove risorse. La Regione sarà un interlocutore attento e proattivo". (ANSA).