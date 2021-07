Più nuovi casi Covid Umbria e cresce tasso positività test

(ANSA) - PERUGIA, 28 LUG - Più nuovi positivi al Covid emersi, 143 contro i 114, di martedì, e un ulteriore ricoverato in ospedale, 15 in totale, due dei quali (dato stabile) in terapia intensiva: è il quadro che emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Rimane stabile a 1.424 il dato dei morti dall'inizio della pandemia mentre i guariti sono 22. Gli attualmente positivi salgono quindi a 1.342, 121 in più di martedì.

I tamponi analizzati sono stati 2.214 e 2.580 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 2,98 per cento (1,73 il giorno precedente e 1,8 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).