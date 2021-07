Ambiente, Spiga Verde 2021 al Comune di Deruta

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 28 LUG - Il Comune di Deruta è stato insignito della Spiga Verde 2021, riconoscimento che ha lo scopo di indirizzare la politica di gestione locale delle località rurali verso un processo di sostenibilità ambientale.

"Siamo orgogliosi di fregiarci di questa prestigiosa riconoscenza - ha detto il sindaco, Michele Toniaccini - assegnata alle amministrazioni che riescono a migliorare le buone pratiche ambientali, adottando criteri di massima attenzione alla sostenibilità, a promuovere il turismo, a valorizzare le produzioni tipiche e il patrimonio rurale".

Soddisfatto anche l'assessore con delega all'ambiente Rodolfo Nardoni. "Mi sono personalmente impegnato - ha commentato -, in linea con la mia delega alla Tutela ambientale, con giorni e giorni di lavoro, per reperire dati, statistiche e cartine topografiche, frutto di un lavoro che ha prodotto i risultati sperati. Il questionario da consegnare prendeva in considerazione 67 indicatori tutti necessari alla conquista del prestigioso riconoscimento suddivisi in sezioni: educazione alla sostenibilità, assetto urbanistico, biodiversità e paesaggio, tutela del suolo, efficienza energetica, qualità dell'aria, qualità dell'acqua, qualità dell'ambiente sonoro, mobilità sostenibile, turismo". (ANSA).