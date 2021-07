A Terni 90 artisti per Umbria jazz weekend

(ANSA) - TERNI, 28 LUG - Con date inedite e un nuovo titolo, torna nel 2021 l'edizione ternana di Umbria jazz: dal 16 al 19 settembre è infatti in programma Umbria jazz weekend, quattro giorni di musica con 18 band e una novantina di musicisti, suddivisi tra nove location e 54 eventi.

L'Anfiteatro romano sarà il luogo fulcro del Festival, in cui si svolgeranno i quattro spettacoli serali (ore 21), dove il pianoforte occuperà un ruolo speciale, con le esibizioni di tre pianisti ai vertici della scena nazionale ed europea. Tra gli ospiti principali, si comincerà con il duo Rita Marcotulli-Dado Moroni, seguito dal quintetto jazz guidato da Sergio Cammariere, cantante e songwriter oltre che pianista (16 settembre), per poi passare alla star Monty Alexander, giamaicano di nascita e newyorkese di adozione (17 settembre) e a Danilo Rea con l'ospite speciale Fiorella Mannoia (18 settembre).

Si cambia registro e genere con due band di caratura internazionale, i cubani El Comité con i loro trascinanti ritmi caraibici (anche loro il 17 settembre), e il gruppo funky di Ida Nielsen (sempre 18 settembre), bassista danese che ha fatto stabilmente parte degli ultimi progetti di Prince.

Infine, nell'ultima serata della kermesse, il 19 settembre, l'estro di Mauro Ottolini, uno dei musicisti più originali del jazz italiano, che con "Bix Factor" renderà omaggio al leggendario Bix Beiderbecke, stella del jazz degli anni venti.

Tutti i concerti serali saranno preceduti da altrettanti eventi al Baravai Stage (ore 19) nella stessa area archeologica: previsti l'omaggio di Alessandro Bravo e Angelo Lazzeri alla formula pianoforte-chitarra declinata da Bill Evans, il blues e soul di Angela Mosley, il nuovo progetto "La Bella Stagione" di Don Antonio e il piano solo di Alessandro Bravo.

Intensa è anche la programmazione nei locali cittadini: sette quelli che ospiteranno tutti i giorni concerti pomeridiani e serali.

Infine la Cascata delle Marmore sarà location d'eccezione per l'esibizione, il 19 settembre alle 11.30, dei Funk off. (ANSA).