A Montefalco la Fuga del bove riparte "dalle origini"

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 28 LUG - Torna a Montefalco dal 7 al 17 agosto "La fuga del bove". "Ripartirà dalla sua formula originaria" ha annunciato il presidente dell'ente organizzatore Paolo Felicetti.

I quartieri Sant'Agostino, Sal Bartolomeo, San Francesco e San Fortunato hanno definito il programma della grande rievocazione storica della città di Montefalco, interrotta lo scorso anno a causa della pandemia.

"Abbiamo rivisto la manifestazione nel rispetto delle restrizioni - spiega Felicetti - ripartendo da una edizione che riproporrà l'evento come era alle origini, quando erano previste solo le gare di staffetta, tiro con la balestra e di sbandieratori e tamburini. Non sarà possibile partecipare alle gare, che saranno a porte chiuse, ma potranno essere seguite in diretta streaming nei maxi schermi allestiti nelle taverne dei quartieri. Per evitare assembramenti non si farà la Corsa dei Bovi al parcheggio della Vittoria e nemmeno il Banchetto rinascimentale nella piazza del Comune". (ANSA).