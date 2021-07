Ternana, al via preparazione ad Acquasparta

(ANSA) - ACQUASPARTA (TERNI), 27 LUG - E' iniziata nel pomeriggio di martedì ad Acquasparta la seconda fase della preparazione della Ternana calcio, in vista della nuova stagione da neopromossa in serie B.

Dopo i 17 giorni di pre-ritiro trascorsi al Centro Coni di Tirrenia (Pisa), gli uomini di Cristiano Lucarelli si alleneranno fino all'inizio del campionato sul terreno di gioco del 'Floro Finistauri'. Prima del debutto di stagione, previsto il 21 agosto in casa contro il Brescia, c'è da preparare la partita di Coppa Italia di domenica 8, quando i rossoverdi incontreranno l'Avellino.

Tra i nuovi acquisti della Ternana che hanno raggiunto il gruppo ci sono gli attaccanti Simone Mazzocchi e Christian Capone, entrambi in prestito dall'Atalanta, l'esterno offensivo Gabriele Capanni, arrivato dal Milan anche lui con la formula del prestito, l'attaccante romano Stefano Pettinari, ingaggiato fino al 2024, e il centrocampista Davide Agazzi, in rossoverde fino al 2023.

Due, invece, le new entry nello staff tecnico di Lucarelli: si tratta del collaboratore tecnico Alessandro Conticchio e del preparatore atletico Federico Rognini. (ANSA).