Tagliavento, Var in Serie B? Aiuta arbitri e società

(ANSA) - TERNI, 27 LUG - "La Var è uno strumento che aiuta sia gli arbitri che le società. Non posso che accogliere in maniera più che favorevole, prima da ex arbitro e poi da dirigente di una squadra, la decisione di introdurlo anche in Serie B": così il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, commenta con l'ANSA l'ufficializzazione da parte del consiglio della Figc dell'introduzione della tecnologia anche nel campionato cadetto.

Tagliavento spiega che allo stadio Libero Liberati di Terni i lavori di predisposizione della sala Var sono già "in fase di conclusione", in quanto la decisione della Figc era già ufficiosamente presa.

Per l'ex arbitro di Serie A la tecnologia "aiuta ad avere un risultato più giusto, abbassando le possibilità di errore" dei fischietti. In passato lo stesso Tagliavento aveva dichiarato di essere stato inizialmente scettico in merito all'introduzione della Var nel calcio - avvenuta nel suo ultimo anno di arbitraggio in Serie A -, salvo poi ricredersi. (ANSA).