Salvini, ritorno Papete non cambierà la nostra linea

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 27 LUG - Il ritorno al Papeete "non" coinciderà con cambi di linea rispetto all'azione di Governo, "noi vogliamo occuparci di salute, lavoro e famiglia e per questo siamo in questo Esecutivo, contenti dei risultati ottenuti fino a oggi e contiamo di ottenerli sempre di maggiori". A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Trestina, una frazione di Città di Castello, per sostenere la raccolta firme a sostegno del referendum per la riforma della giustizia.

Da venerdì prossimo fino al martedì successivo nel locale della riviera romagnola di terrà la festa del carroccio. Sabato sera è previsto l'intervento del segretario Salvini. (ANSA).