Salvini, Pellegrini 'Divina' non per caso

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 27 LUG - "Grande Federica Pellegrini, 'Divina' non per caso": così Matteo Salvini ha commentato la quinta finale olimpica conquistata dalla nuotatrice italiana a Tokyo. L'ha fatto a margine della visita al gazebo della Lega di Trestina di Città di Castello, dove si raccolgono le firme per promuovere il referendum sulla riforma della giustizia. (ANSA).