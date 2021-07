Regione: approvato ddl incorporazione società regionali

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato, con i voti favorevoli dei consiglieri regionali di maggioranza e l'astensione di quelli di minoranza, il disegno di legge proposto dalla Giunta denominato 'Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali'.

Nuova denominazione della società incorporante è PuntoZero Scarl e punta alla incorporazione di 'Umbria Digitale' in 'Umbria Salute e Servizi', da cui nascerà la nuova partecipata.

