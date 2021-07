Atalanta: ufficiale Capone in prestito alla Ternana

(ANSA) - BERGAMO, 27 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato il prestito di Christian Capone alla Ternana in serie B.

L'attaccante classe 1999, campione nazionale Under 17 nel 2016 quando vinse anche la supercoppa italiana di categoria, conta 1 presenza in prima squadra in Coppa Italia nel 3-0 casalingo al Pescara, squadra in cui era tornato a titolo temporaneo nell'estate scorsa dopo la parentesi di Perugia. La formula prevede il diritto di riscatto e controriscatto. (ANSA).