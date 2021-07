Assemblea approva l'assestamento bilancio della Regione

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza l'Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023. I voti favorevoli sono stati 13 (Lega, FdI, FI, Tesei presidente) e otto contrari (Pd, M5s, Patto civico, Misto).

Respinta a maggioranza (13 sì e otto no) la proposta del consigliere Michele Bettarelli (Pd) di stanziare 35mila euro per finanziare la legge regionale 3/2007 sul Commercio equo e solidale.

Approvata (19 sì e due astenuti, Fabio Paparelli e Bettarelli, Pd) la proposta dell'assessore Paola Agabiti di stanziare ulteriori 245 mila euro per il contributo una tantum a favore delle famiglie; ulteriori 20mila euro per le famiglie delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro; 25mila euro per il cofinanziamento del Fondo per le politiche giovanili. (ANSA).