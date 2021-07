Al liceo Alessi di Perugia attività anche in estate

(ANSA) - PERUGIA, 27 LUG - Non si è fermato neanche in estate il liceo scientifico 'Galeazzo Alessi' di Perugia: centinaia di studenti stanno infatti prendendo parte alle attività proposte gratuitamente dalla scuola nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Il 'Piano estate Alessi' è stato ideato dal corpo docente - come hanno spiegato il dirigente scolastico, Silvio Improta, e la responsabile del progetto, Paola Tommasoni - "per offrire ai ragazzi quei momenti di socialità che erano loro mancati in questi lunghi mesi di pandemia, attraverso attività comunque culturali e funzionali all'apprendimento".

I mercoledì dell'arte, Alessi è sport, English summer camp, Leggere è un gioco da ragazzi, Alessi è scienza, Sognando il palcoscenico e Alessi in viaggio sono i sei segmenti in cui si articoli il piano. "Questo progetto estivo - ha ricordato Tommasoni - nasce dal lavoro di squadra di un gruppo di docenti di diversi ambiti disciplinari, che si sono confrontati e hanno deciso di collaborare per andare incontro a quelle che sentivamo essere le esigenze dei ragazzi. La domanda che ci siamo posti, inizialmente, è cosa fosse mancato più agli studenti in questi lunghi mesi di didattica a distanza. La risposta è venuta direttamente dalla popolazione studentesca dell'Alessi cui abbiamo sottoposto un apposito questionario". In base ai dati è stato stilato un programma che tenesse conto delle indicazioni fornite dai ragazzi. "Tutte le attività - ha commentato Improta - sono tenute insieme da un unico filo rosso che è quello della riscoperta, per i ragazzi, della cultura e dell'attività socializzante. Il Piano estate è curato dagli stessi docenti del liceo, con alcune importanti consulenze esterne in certe specifiche iniziative. Si rivolge a tutte le classi e l'adesione è stata, finora, molto ampia con più iniziative che sono andate subito sold out". (ANSA).