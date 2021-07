Tokyo: Bacchetta si congratula con Diana Bacosi per argento

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - Il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, si congratula con Diana Bacosi, la tiratrice di Città della Pieve che, a Tokio, ha fallito per un soffio l'oro olimpico. "Abbiamo assistito ad una gara che ci ha tenuti col fiato sospeso fino all'ultimo istante. La nostra atleta ha dimostrato ancora una volta di essere al vertice mondiale della specialità del tiro a volo" sottolinea.

"Nonostante l'anno difficilissimo che abbiamo vissuto - afferma Bacchetta in una nota - Diana Bacosi ha confermato carattere e forza di volontà. Festa grande quindi a Città della Pieve, in Umbria e in Italia per un argento che va a premiare anche gli sforzi delle federazioni sportive. Un grazie quindi oltre che a Diana Bacosi, va anche al Presidente della Fitav Luciano Rossi che a sua volta, da folignate rappresenta una delle glorie umbre in ambito sportivo". (ANSA).