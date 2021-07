In 400 per 4/a edizione Orvieto Tango Festival

(ANSA) - ORVIETO, 26 LUG - Piazza Duomo e il palazzo del Capitano del Popolo si sono riempiti di tangheri in occasione di Orvieto Tango Festival, la tre giorni dedicata al ballo argentino che si è svolta da venerdì a domenica nella cittadina umbra.

Nonostante l'edizione 2021 sia stata proposta in forma ridotta, l'evento di danza sportiva - targato "Officine creative orvietane" - ha contato circa 400 presenze nelle tre giornate.

Tra gli appuntamenti anche momenti di approfondimento con i maestri nel ruolo di docenti. Sottoposta a protocolli Coni, alla manifestazione era possibile partecipare solo per i tesserati delle federazione. Il 70% dei tangheri era in possesso di green pass, mentre il 30% di referto di tampone negativo e un solo iscritto, risultato positivo all'esame del tampone nel proprio luogo di residenza, è stato escluso dalla manifestazione.

"Orvieto è sempre più città del tango - spiega in una nota il direttore artistico della kermesse, Paolo Selmi - e il successo che ad ogni edizione accompagna Orvieto Tango Festival lo dimostra ampiamente. Il rispetto delle norme anti-contagio, indicazioni che accompagnano tutti gli eventi di danza sportiva, non ha per nulla scalfito il grande appeal della manifestazione con partecipazione sempre appassionata alle varie milonghe proposte". (ANSA).