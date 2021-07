Grilli nuovo segretario Giovani democratici Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - Michelangelo Grilli è il nuovo segretario dei Giovani democratici dell'Umbria. È stato eletto in occasione del quarto congresso regionale della giovanile del Pd, dal titolo: "Organizzatevi. Perché avremo bisogno di tutta la nostra forza".

"I giovani, qui, non hanno né un bel futuro né un bel presente e dobbiamo cominciare a pretendere che le cose cambino" ha sottolineato Grilli, 27 anni, nel corso del suo intervento alla sala Sant'Anna di Perugia. "La nostra - ha aggiunto - sembra una generazione condannata: alla precarietà, all'impoverimento, all'esclusione, al declino; eppure, anche una generazione potenzialmente rivoluzionaria, perché piena di capacità innovative e di innata sensibilità per il pianeta e per una società più inclusiva. A questa generazione noi dobbiamo ridare una voce forte: con questo congresso ripartiamo avendo molto chiaro che la nostra causa sarà l'emancipazione dei giovani per costruire un mondo più giusto".

Lavoro e istruzione da rimettere al centro dell'agenda politica, le opportunità di cambiamento offerte dal Pnrr, la pandemia e la crisi alcuni dei temi toccati nel corso dei lavori. (ANSA).