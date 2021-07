Tokyo: delusione anche da Santarelli, niente bronzo Spada

(ANSA) - TOKYO, 25 LUG - Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo il fioretto femminile, con Alice Volpi solo quarta, anche dalla spada maschile arriva una nuova delusione per l'Italia. Nella finale per il terzo posto, Andrea Santarelli ha infatti perso con l'ucraino Igor Reizlin per 15-12, vedendo così sfumare il traguardo della medaglia di bronzo. (ANSA).