Quasi a 55% con entrambe dosi vaccino in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Sfiorano il 55%, sono infatti il 54,93%, i residenti in Umbria che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. Sono stati7.714 quelli che lo hanno fatto nell'ultimo giorno, 423.758 in totale in base ai dati aggiornati dalla regione a domenica mattina.

Altri 1.442 hanno invece ricevuto la prima dose sempre nell'ultimo giorno, 546.197, il 70,83% dei residenti. (ANSA).