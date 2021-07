Tiziana Martinelli, da Città Castello a mondiale pesca apnea

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 23 LUG - Vive a Città di Castello la "regina" del mare, Tiziana Martinelli, prima donna in Italia istruttrice di pesca in apnea che farà parte della nazionale per i mondiali in Sardegna. Classe '81, geometra alla Quadrilatero Marche Umbria è mamma di due bambini, sta ultimando le fasi della preparazione in vista del debutto assoluto, la prima volta per le donne in questa disciplina ad un "mondiale".

Martinelli - annuncia il Comune tifernate - ha fatto alcune immersioni nella piscina di casa, gli impianti natatori Polisport del comune di Città di Castello che l'hanno vista crescere prima come nuotatrice e poi come appassionata. "Ho sempre vissuto a Città di Castello dove il mare non c'è - ha detto -, ma un mix di sangue ed acqua salata dentro di me c'è sempre stato. All'età di quattro anni ho ricevuto in regalo dai miei genitori, il babbo Viscardo e la mamma Loredana, la prima maschera e le prime pinne, da qual momento, grazie agli insegnamenti di mio padre, anche lui pescatore subacqueo, ho scoperto il mondo sott'acqua ed è nato il mio profondo amore e rispetto per il mare e per tutte le sue creature".

"Praticando la pesca in apnea - ha proseguito la neo-nazionale di pesca in apnea- ho riscoperto un bisogno ancestrale di gesti, abitudini, rituali che con la vita di tutti i giorni si perdono di vista, presi come siamo dal turbinio di cose da fare, tra lavoro, famiglia doveri ed aspettative".

Prima della partenza per l'Argentario dove si allenerà in vista del mondiale l'assessore allo Sport, Massimo Massetti, ha salutato la "regina" del mare e gli ha consegnato un volume sulla storia della Pinacoteca. "Siamo orgogliosi - ha detto - di poter annoverare fra gli oltre 14 mila praticanti di numerose discipline sportive anche una campionessa come Tiziana cresciuta in questi impianti polifunzionali e palestra di tante promesse dello sport. Un esempio di dedizione, passione e desiderio di coronare un sogno". (ANSA).