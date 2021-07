Nuovo disciplinare produzione prosciutto Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 LUG - Approvato all'unanimità dall'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela dell'Igp del prosciutto di Norcia il nuovo disciplinare di produzione. "Le integrazioni apportate - ha spiegato il presidente Pietro Bellini - sono un passo importante per i consorziati che in questo modo coronano un intenso lavoro che si è protratto per circa un anno con un confronto democratico, di qualità e di grande passione e partecipazione a testimonianza dell'amore verso questo settore da parte di imprese operanti, eredi e figli di questa terra, patria della norcineria italiana.

Attraverso le regole del nuovo disciplinare si va a migliorare ulteriormente la qualità del prosciutto di Norcia Igp, si rafforza la compagine consortile e si è più attrezzati per le sfide future dei mercati nazionali ed esteri".

Il nuovo disciplinare, dopo 20 anni dalla prima redazione, conferma il percorso intrapreso dal Consorzio - si legge in un suo comunicato -, rivolto alla qualità, identità, sicurezza e sostenibilità. Le modifiche apportate al disciplinare consentono al Consorzio di allinearsi alla nuova politica comunitaria seguendo la strategia farm to fork, un piano "ambizioso" pubblicato dalla Commissione europea, che ha tra l'altro l'obiettivo di "cambiare il sistema agroalimentare in modo tale da garantire ai cittadini europei l'accesso a cibi sani e sostenibili".

Il Consorzio di Tutela, attraverso il nuovo disciplinare, ha voluto garantire "l'assoluta trasparenza" della tracciabilità del prodotto nei confronti del consumatore, ad esempio con l'apposizione di un sigillo metallico su ogni coscia, sulla quale compare in rilievo la sigla Ctpn, Consorzio di tutela del prosciutto di Norcia, e la data di inizio lavorazione; il sigillo è conformato in modo tale che, applicato con idonea sigillatrice, risulta inamovibile. Questo marchio identificativo - spiega ancora il Consorzio - contribuisce sia alla qualificazione della materia prima che all'identificazione e alla rintracciabilità sia in fase produttiva sia di commercializzazione dell'Igp Prosciutto di Norcia, rappresentando un ulteriore elemento di valorizzazione del prodotto e di tutela per il consumatore. (ANSA).