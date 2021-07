Altri 8.367 completano ciclo vaccinazione in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 LUG - Sono stati 8.367 i residenti in Umbria che hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid nell'ultimo giorno. Sono 407.186 in totale, il 52,77 del totale secondo quanto si legge sul sito della Regione.

I vaccinati con la prima dose sempre nell'ultimo giorno sono stati 1.815, 543.292, il 70,46 per cento dei residenti.

Il totale dei prenotati per le vaccinazioni sono 147.159.

