Squarta in visita a Istituto zooprofilattico

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, si è recato in visita istituzionale presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati".

"E' stata l'occasione - ha spiegato Squarta - per incontrare il neodirettore Vincenzo Caputo, insediatosi da poco, e parlare dei progetti di sviluppo condivisi tra l'Umbria e le Marche che il centro di via Gaetano Salvemini ha intenzione di portare avanti, in particolar modo in materia di tracciamento Covid, altre questioni sanitarie e temi sulla prevenzione e sulla sicurezza alimentare. Il Centro di Perugia è una delle eccellenze del nostro territorio la sua importanza è strategica e nevralgica per il bene dei cittadini". (ANSA).