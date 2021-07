Rallenta incremento casi Caovid Umbria ma più ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Rallenta l'incremento dei nuovi positivi al Covid in Umbria, 61 nell'ultimo giorno rispetto ai 77 di mercoledì, ma passano da dieci a 12 i ricoverati in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva (dato stabile).

Emerge dai dati sul sito della Regione.

Accertati 17 guariti dal virus mentre rimangono ancora fermi a 1.424 i morti, con gli attualmente positivi che salgono a 832, 44 in più del giorno precedente.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.932 tamponi e 2.388 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dell'1,4 per cento in lieve calo rispetto all'1,8 di mercoledì. (ANSA).