Famiglia ringrazia Corciano festival per dedica Carlo Nucci

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 22 LUG - La famiglia Nucci ringrazia gli organizzatori del Corciano festival che hanno deciso di dedicare la 57/a edizione della manifestazione culturale a Carlo Nucci, scomparso a causa del Covid lo scorso 6 novembre. "Siamo grati per questo pensiero - affermano i figli e la moglie - che ci emoziona e inorgoglisce allo stesso tempo. Un riconoscimento che era già stato dato ad altre persone che si erano spese per Corciano e che per noi è quindi motivo di ulteriore compiacimento. Carlo amava davvero il suo paese e la sua gente e negli anni lo ha dimostrato con un impegno tangibile, oltre alla sua immancabile presenza agli eventi più importanti che si svolgevano nel borgo. Il suo sorriso e la sua cordialità vengono ancora ricordati ogni giorno da chi lo conosceva e questo per noi è il più grande riconoscimento che si possa fare all'uomo, all'imprenditore e a quello che era davvero un corcianese doc". (ANSA).