Epidemiologo, più pericolo ingresso virus di qualsiasi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - "Il coronavirus è più pericoloso di qualsiasi vaccino, questo sia chiaro": è quanto ha detto l'epidemiologo Marco Cristofori, del nucleo della Regione Umbria che segue l'evolversi della pandemia, nel corso dell'appuntamento settimanale per fare il punto della situazione. "Un conto inserire un Rna messaggero che arriva ai ribosomi, un conto il Sars-CoV-2 che si replica nel nucleo della cellula" ha aggiunto.

"A tutti quelli che non si vaccinano perché dicono che il vaccino è pericoloso, dobbiamo dire con chiarezza che è molto più pericoloso fare entrare un virus" ha concluso l'epidemiologo. Cristofori è tra l'altro responsabile del centro regionale per la salute globale, centro internazionale con rapporti con diverse prestigiose istituzioni. (ANSA).