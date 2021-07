Caparvi, con fondi per qualità abitare da parole ai fatti

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - "Oltre 73 milioni di euro in arrivo in Umbria, grazie al finanziamento del Programma nazionale della qualità dell'abitare del Mims. Un risultato che esalta l'operato della Lega al governo e delle istituzioni locali": lo sottolinea il deputato della carroccio Virginio Caparvi, coordinatore regionale del partito.

"L'Alta Commissione ha esaminato le oltre 290 proposte - ha ricordato il parlamentare - pervenute da Regioni, Comuni e Città metropolitane sulla base di indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario e tecnologico. Disco verde a progetti per Perugia, Terni per proposte presentate dalla Regione Umbria. Risorse che permetteranno alle nostre realtà un profondo restyling con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale". "Dalle parole ai fatti" conclude Caparvi. (ANSA).