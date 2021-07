Assessore Umbria, 20% intensive possibile punto caduta

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - "I nuovi parametri per eventuali chiusure sono attesi da parte del Governo tra oggi e domani. Il punto di caduta potrebbe essere l'occupazione del 20% delle terapie intensive e il 30% dei posti letto di ospedalizzazione": a dirlo è stato l'assessore alla Sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, nel corso dell'appuntamento settimanale per illustrare l'andamento epidemiologico relativo al Covid.

L'assessore ha anche annunciato di "avere richiesto una maggiore flessibilità per le regioni più piccole, dotate di meno posti di terapia intensiva e di ospedalizzazione". "Soprattutto perché - ha proseguito - hanno una popolazione molto anziana, più soggetta a re-infettersi".

"Al momento - ha ribadito Coletto - non sono previste ordinanze restrittive in regione". (ANSA).