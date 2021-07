Umbria supera un milione tamponi Covid da inizio pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Oltre un milione di tamponi Covid eseguiti in Umbria dall'inizio della pandemia e ricoveri stabili negli ospedali in base ai dati aggiornati dalla Regione al 21 luglio.

Nell'ultimo giorno sono emersi altri 77 nuovi positivi mentre i guariti sono stati 53 mentre non si registrano altri morti.

Sono stati analizzati 1.922 tamponi e 2.193 test antigenici, con un tasso di positività dell'1,8 per cento sul totale (era 1,4 nel giorno precedente).

Stabile come detto il quadro dei ricoverati in ospedale, dieci, uno dei quali in terapia intensiva. (ANSA).