Nicchi, Pnrr è occasione che non possiamo perdere

"Costruiamo insieme un progetto di futuro" è stato il tema al centro di un incontro, a Orvieto, nel quale Daniele Nicchi, consigliere regionale della Lega e presidente della prima Commissione consiliare, ha spiegato nei dettagli il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Vogliamo costruire processi positivi di convergenza progettuale. Ci interessa il futuro del territorio" ha detto.

Per Nicchi, "le risorse del Pnrr sono una sfida e un'occasione che non possiamo perdere". "Gli investimenti programmati - ha aggiunto - non lasciano indietro alcun territorio".

Al confronto hanno partecipato diversi cittadini orvietani, organizzazioni sociali e culturali e forze imprenditoriali.

