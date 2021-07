Allerta per ondate calore su Umbria, venerdì bollino rosso

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Allerta in Umbria per le ondate di calore previste nei prossimi giorni su tutto il territorio regionale dove è attesa una temperatura massima percepita di 34 gradi nella giornata di venerdì 23 luglio, giornata da bollino rosso mentre giovedì è previsto arancione.

Il Ministero della Salute - ha reso noto la Regione - sottolinea come le condizioni meteo previste potranno avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Indicazioni dettagliate sui corretti comportamenti da tenere e sui contatti di riferimento in caso di necessità, sono disponibili nei siti istituzionali del Comune e della Asl di residenza. (ANSA).