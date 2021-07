Umbria sfiora metà dei residenti con entrambe dosi vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - L'Umbria sfiora la metà della popolazione vaccinata con entrambe le dosi, non raggiungendola ancora per poco. Sono infatti 383.440 coloro che le hanno ricevute, il 49,67 del totale, 6.048 nell'ultimo giorno in base a quanto riporta il sito della Regione aggiornato alla mattina del 20 luglio.

Il 69,92 per cento dei residenti hanno invece ricevuto una dose di vaccino, sono 539.091, 1.599 in più rispetto al giorno prevedente.

Sono poi 162.816 coloro che sono prenotati. (ANSA).