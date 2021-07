Umbra Acque, investimenti in acquedotti e fognature

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - È stata completata con successo l'operazione di finanziamento di 62 milioni di euro, su base project financing, che consentirà ad Umbra Acque Spa di riequilibrare la propria struttura finanziaria e di supportare il piano degli investimenti in acquedotti, fognature e impianti di depurazione di oltre 276 milioni fino al 2031, come previsto dal "Piano degli interventi". Umbra Acque - spiega una sua nota - è infatti il soggetto gestore dal 2002 al 2031 del Servizio idrico integrato in 38 comuni dell'Umbria per oltre 494 mila abitanti serviti.

Il finanziamento, accordato da Bnl Gruppo Bnp Paribas, Mps Capital Services (la Corporate & Investment Bank del Gruppo Montepaschi) e Unicredit, è stato strutturato secondo il meccanismo del cosiddetto "green loan": il tasso di interesse cioè, beneficerà di una riduzione in ragione del raggiungimento di obiettivi di riduzione delle perdite di rete e del miglioramento dei parametri di adeguatezza degli scolmatori fognari, in linea con la "regolazione della qualità tecnica del servizio integrato" dell'Arera. (ANSA).