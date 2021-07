Da Camera di commercio contributi per iniziative in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - Anche per il 2021, la Camera di commercio dell'Umbria interviene a sostegno della promozione e valorizzazione dell'economia e del territorio, attraverso la concessione di contributi alle iniziative organizzate da terzi che si svolgono nella regione Umbria. Il Bando per la selezione delle iniziative prevede uno stanziamento complessivo pari a 190 mila euro.

Domande a partire dal 16 luglio 2021 e fino al 20 settembre 2021. Sono amesse a contributo - spiega l'ente camerale in una nota - le iniziative e i progetti in programma dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 che abbiano le seguenti finalità: promozione culturale e/o turistica del territorio; valorizzazione delle eccellenze produttive; sostegno alla competitività del tessuto imprenditoriale locale.

Questi i criteri di valutazione delle domande: coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche approvate dalla Camera di Commercio dell'Umbria; positiva ricaduta attesa sul sistema economico locale; completezza e qualità della progettazione dell'iniziativa; adeguatezza della struttura proponente rispetto all'iniziativa proposta; trasversalità dell'iniziativa, con il coinvolgimento di più enti/organismi.

Le domande devono essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.umbria.camcom.it. La modulistica da utilizzare, a pena di inammissibilità, è scaricabile dal sito della Camera di commercio dell'Umbria all'indirizzo: www.umbria.camcom.it Chi può richiedere il contributo camerale: gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico o a prevalente capitale pubblico; gli organismi privati portatori di interessi diffusi sia del sistema delle imprese sia di componenti della società civile, quali associazioni imprenditoriali, enti e organizzazioni private senza scopo di lucro, organismi del privato sociale (Onlus) e di rappresentanza dei lavoratori.

